Política Bolsonaro deve se reunir com Trump em março, afirma ministro A intenção é discutir segurança, questões ligadas ao treinamento militar e relacionamento diplomático

O presidente Jair Bolsonaro deve viajar aos Estados Unidos em março para encontrar-se com o líder norte-americano, Donald Trump. A informação é do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. “Estamos quase acertados em um encontro no início da 2ª quinzena de março. Deve ser anunciado oficialmente em breve”, afirmou Araújo durante entrevista à imprensa em Was...