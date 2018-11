Política Bolsonaro deve se reunir com governadores do Nordeste dia 21 Informação é do governador reeleito do Piauí, Wellington Dias

O presidente eleito Jair Bolsonaro deve se reunir na próxima quarta-feira (21) com os nove governadores eleitos e reeleitos do Nordeste, em Brasília. A informação é do governador reeleito do Piauí, Wellington Dias (PT), único da região a participar hoje (14) da reunião com os governadores. Wellington Dias conversou rapidamente com Bolsonaro, durante o fóru...