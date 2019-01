Política Bolsonaro deve despachar a partir desta quinta-feira (31) Após alta de UTI, porta-voz diz que atividades serão realizadas por videoconferência

O porta-voz da Presidência da República, Otávio Santana do Rêgo Barros, afirmou ontem, em coletiva de imprensa no Hospital Albert Einstein, que o presidente Jair Bolsonaro vai fazer a partir de hoje despachos por vídeo ou audioconferência, caso seja necessário.Desta forma, de acordo com o porta-voz, não há despachos confirmados para hoje nem visitas de ministros. Hav...