Política Bolsonaro determina que PF garanta segurança de Moro e familiares De acordo com despacho publicado em edição extra do 'Diário Oficial' da União, decisão foi tomada 'diante de informações sobre situações de risco decorrentes do exercício do cargo'

O presidente Jair Bolsonaro determinou nesta terça-feira, 8, que a Polícia Federal tome providências para "garantir, diretamente ou por meio de articulação" com outros órgãos, a segurança do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e de seus familiares. De acordo com despacho publicado em edição extra do Diário Oficial da União, a decisão foi tomada ...