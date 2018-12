Política Bolsonaro desiste de ir à diplomação de filho no Rio e visita hospital A presença do presidente eleito na diplomação foi confirmada por sua assessoria, e chegou até a ser anunciada pelo cerimonial assim que o evento começou

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), desistiu de ir à cerimônia de diplomação do filho Flávio Bolsonaro, do mesmo partido, que se elegeu senador nas eleições de outubro. Em vez de ir ao evento, que começou no fim da manhã desta terça-feira, 18, Bolsonaro visitou o Hospital Central do Exército (HCE). A presença de Jair Bolsonaro na diplomação foi confirmada por su...