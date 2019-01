Política Bolsonaro desiste de instalar bases militares americanas no Brasil A ideia não foi bem recebida por uma ala nacionalista da cúpula das Forças Armadas

O presidente Jair Bolsonaro pode ter voltado atrás em mais uma de suas ideias que geraram repercussão negativa: a de instalar bases americanas no território brasileiro. De acordo com o jornal “Folha de S.Paulo”, Bolsonaro teria avisado a cúpula das Forças Armadas de que não haverá nenhuma base militar dos EUA no Brasil durante seu mandato. O presidente tinha cogit...