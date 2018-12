Política Bolsonaro desembarca em São Paulo para assistir jogo do Palmeiras Clube comemora a conquista do Brasileiro com a presença do presidente eleito nos camarotes

A festa do Palmeiras pelo título brasileiro terá neste domingo a presença do presidente eleito Jair Bolsonaro. Torcedor da equipe, ele foi convidado pela diretoria alviverde para ir ao Allianz Parque e acompanhará a partida contra o Vitória no camarote da presidência do clube. Bolsonaro foi recebido no voo do Rio para São Paulo aos gritos de 'mito'. Como de costum...