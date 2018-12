Política Bolsonaro descarta tirar Ricardo Salles de governo Presidente eleito vê disputa política em decisão que levou à condenação por improbidade de escolhido para Ministério do Meio Ambiente

Embora alguns integrantes do governo Jair Bolsonaro considerem delicada a situação do advogado Ricardo Salles, indicado como ministro do Meio Ambiente, a decisão do presidente eleito é mantê-lo no cargo. Salles (Novo) foi condenado em primeira instância por improbidade administrativa. Cabe recurso. O entendimento de Bolsonaro, de acordo com interlocutores, é de q...