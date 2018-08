Política Bolsonaro defende escolas militares de Goiás durante debate entre presidenciáveis "Não precisamos colocar a lei do chicote nas escolas”, retrucou Ciro Gomes

Durante debate eleitoral, transmitido nesta quinta-feira (9) pela TV Bandeirantes, o presidenciável pelo PSL Jair Bolsonaro destacou as escolas militares de Goiás e do Amazonas quando perguntado sobre a educação no Brasil. Como ex-capitão do Exército, o candidato defendeu a “hierarquia e disciplina” nas salas de aula do país. Ao comentar a declaração, o presidenciável Ciro Gomes&...