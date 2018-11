Política Bolsonaro convida assessora de Magno Malta para Direitos Humanos e desgosta setor evangélico Para boa parte da bancada evangélica, a escolha da advogada e pastora Damares Alves "atravessou" os lideres do grupo e foi uma "afronta" e "ingratidão" a Magno Malta

Na composição do governo, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, provocou mal-estar no setor evangélico. Depois de rejeitar nomes defendidos pela bancada para a pasta de Cidadania, Bolsonaro convidou a advogada e pastora Damares Alves para chefiar o novo Ministério de Direitos Humanos, Família e Mulheres. O detalhe é que Damares é assessora lotada no gabinete do sen...