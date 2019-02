Política Bolsonaro continua com sonda; presidente descansou bem à noite Nesta manhã, Michele, esposa do presidente, o acompanha; novo boletim médico será divulgado às 17 horas deste domingo

O presidente Jair Bolsonaro (PSL), internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, continua usando uma sonda nasogástrica (colocada pelo nariz) para retirar líquido acumulado no estômago. De acordo com a assessoria do Planalto, Bolsonaro descansou bem à noite e, mesmo com o uso da sonda pelo presidente, a previsão ainda é de alta em 10 dias após a cirurgia,...