Política Bolsonaro confirmou mudança de embaixada em Israel, diz Netanyahu

A mudança da embaixada brasileira em Israel de Tel-Aviv para Jerusalém não é uma questão de “se”, mas sim de “quando”. A afirmação foi feita pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro, ao primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, afirmou o israelense, em discurso durante encontro com a comunidade judaica, no Rio. Os dois se reuniram no Rio na sexta-feira (28), primei...