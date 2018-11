Política Bolsonaro confirma visita de John Bolton, assessor de segurança nacional dos EUA O presidente eleito divulgou a informação nesta sexta-feira (23) em sua conta no Twitter; "Certamente teremos uma conversa produtiva", escreveu

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, confirmou nesta sexta-feira (23) a visita do assistente presidencial dos Estados Unidos para assuntos de segurança nacional, John Bolton. O encontro deve ocorrer no Rio de Janeiro, na próxima quinta-feira (29). “Feliz de receber a visita do Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Sr. @AmbJohnBolton, na próxima semana...