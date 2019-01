Política Bolsonaro confirma a secretário americano a intenção de retirar Brasil do pacto de migrações O presidente já tinha falado sobre o tema em dezembro; pacto foi aprovado em dezembro, mas países como Chile, Itália e Israel se retiraram do acordo

O presidente Jair Bolsonaro reiterou hoje (2) em encontro com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, a intenção de revogar a adesão do Brasil ao Pacto Global Sobre Migrações. Bolsonaro já tinha falado sobre o tema em dezembro. O pacto foi aprovado em dezembro, mas países como Chile, Itália e Israel se retiraram do acordo. Os Estados Unidos se opu...