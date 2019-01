Política Bolsonaro chega para superar presidencialismo de coalizão, diz Kramer Cientista político trabalhou como consultor voluntário da campanha de Jair Bolsonaro no Grupo de Brasília

O presidente Jair Bolsonaro tem oportunidade histórica de fazer as reformas estruturantes na economia brasileira e reverter vícios do chamado “presidencialismo de coalizão”. Deve fazer isso logo no início do mandato, aproveitando a sua popularidade e a alta capacidade de comunicação direta. As avaliações são do cientista político Paulo Kramer, professor aposentado da U...