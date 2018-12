Política Bolsonaro chega hoje a Brasília para reuniões com MDB, PRB, PR e PSDB É a primeira vez que o presidente eleito conversa com bancadas de partidos e não com bancadas temáticas

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, desembarca nesta terça-feira (4) em Brasília onde fica até quinta-feira (6). Ele terá reuniões com representantes do MDB, PRB, PR e PSDB. É a primeira vez que Bolsonaro conversa com bancadas de partidos e não com bancadas temáticas, de segmentos específicos, como houve com os evangélicos e os empresários do agronegócio. A viagem...