Política Bolsonaro chega ao STF para audiência com Dias Toffoli Presidente do STF defende um grande pacto nacional com o presidente eleito e os demais Poderes

O presidente da República eleito, Jair Bolsonaro (PSL), chegou por volta de 10h ao edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF), onde se reunirá a portas fechadas com o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, no salão nobre. Após a audiência no tribunal, Toffoli e Bolsonaro devem fazer uma rápida declaração à imprensa, mas isso dependeria ainda de um aval d...