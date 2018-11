Política Bolsonaro chega ao gabinete de transição e é recebido com xingamentos A mulher, doutoranda na UnB, disse que conheceu o então deputado na comissão de direitos humanos da Câmara, e que na ocasião, Bolsonaro disse que ela deveria morrer

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), já chegou ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília, onde a equipe de transição se reúne, acompanhado do general Augusto Heleno. O ministro extraordinário de transição, Onyx Lorenzoni (DEM), também está no CCBB e tem reunião marcada com o presidente às 11h. Mais cedo, nesta terça-feira, 20, chegaram o vice-p...