Política Bolsonaro chega a Brasília e avalia nomes para o Meio Ambiente O primeiro compromisso do dia é uma conversa com Tereza Cristina, confirmada para o Ministério da Agricultura

Na expectativa do anúncio do comando do Meio Ambiente, o presidente eleito Jair Bolsonaro chegou a Brasília e seguiu direto para o gabinete de transição, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). O primeiro compromisso do dia é uma conversa com Tereza Cristina, confirmada para o Ministério da Agricultura. Bolsonaro têm reiterado que as duas áreas precis...