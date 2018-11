Política Bolsonaro chega à sua casa no Rio após dois dias em Brasília Na próxima semana ele deve retornar a Brasília

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) voltou na tarde desta quinta-feira, 8, para sua casa, no Rio de Janeiro, após passar dois dias em Brasília. O avião que levou Bolsonaro ao Rio pousou na Base Aérea do Galeão, na Ilha do Governador (zona oeste do Rio), por volta das 15h15. A comitiva liderada por batedores saiu do Galeão e chegou à casa de Bolsonaro, na ave...