Política Bolsonaro chama de 'analfabetos' críticos das suas diretrizes de governo O candidato do PSL ainda destacou que as pessoas que "realmente estão preocupadas com o futuro do País" gostaram do plano

No seu primeiro evento público desde o início oficial, nesta quinta-feira, 16, das campanhas nas ruas, o candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, participou nesta sexta-feira, 17, pela manhã, da formatura de sargentos da Polícia Militar, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Rodeado de um segmento no qual costuma ter muitos eleitores, Bolsonaro s...