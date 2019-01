Política Bolsonaro bate boca com Haddad no Twitter: ‘o PT quebrou o Brasil’ O ex-candidato à Presidência da República havia feito um comentário sobre a moda do anti-intelectualismo no Brasil e o presidente respondeu

Na noite de sexta-feira, 4, o ex-candidato à Presidência da República e ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT-SP), fez um comentário em rede social sobre a moda do anti-intelectualismo no Brasil, em referência a uma notícia do alemão Deutsche Welle, originalmente publicada em 28 de novembro do ano passado, intitulada "Brasil, um país do passado". De Philipp Lichte...