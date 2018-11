Política Bolsonaro avalia nome do ex-ministro Osmar Terra para Cidadania e Trabalho O ministério será responsável pelo Bolsa Família, pelas secretarias do atual Ministério do Trabalho, Direitos Humanos, hoje com status de ministério, e a Secretaria das Mulheres

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, avalia o nome do deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) para ocupar a pasta da Cidadania e Trabalho. O ministério será responsável pelo Bolsa Família, pelas secretarias do atual Ministério do Trabalho, Direitos Humanos, hoje com status de ministério, e a Secretaria das Mulheres. Terra foi ministro de Michel Temer no Desenvolvim...