Ao divulgar a indicação de um "amigo particular" para a gerência executiva de Inteligência e Segurança Corporativa da Petrobrás, o presidente Jair Bolsonaro publicou uma mensagem no Twitter afirmando que a "a era do indicado sem capacitação técnica acabou". A publicação, no entanto, foi apagada e trocada por outra sem esse trecho.

"A era do indicado sem capacitação técnica acabou, mesmo que muitos não gostem. Estamos no caminho certo!", escreveu Bolsonaro em post publicado às 23h16 de quinta-feira, 10, com uma descrição do currículo do indicado. Em 2016, o presidente havia se referido ao escolhido como "amigo particular".

Após apagar a mensagem, outra foi publicada às 23h59 com um novo texto: "A seguir o currículo do novo Gerente Executivo de Inteligência e Segurança Corporativa da Petrobras, mesmo que muitos não gostem, estamos no caminho certo!".