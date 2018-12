Política Bolsonaro anuncia secretário de Temer para a equipe econômica de seu governo A pasta da Economia será criada no próximo governo, a partir da junção das atribuições dos ministérios da Fazenda, Planejamento e Ministério do Desenvolvimento

A assessoria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) informou hoje (26) que o atual secretário de Desenvolvimento e Competitividade Industrial da pasta, Igor Calvet, foi convidado para compor a equipe econômica do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Calvet será secretário adjunto da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade d...