Política Bolsonaro anuncia que manterá Wagner Rosário como ministro da CGU Presidente eleito se reuniu com ministro na manhã desta terça-feira

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, anunciou na manhã desta terça-feira, 20, que manterá no cargo o atual ministro da Transparência e Controladoria-Geral da República, Wagner Rosário. O nome foi confirmado por Bolsonaro pelo seu Twitter durante encontro de Bolsonaro com Rosário na Base Aérea de Brasília. "Informo a indicação do Senhor Wagner de Campos Rosári...