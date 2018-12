Política Bolsonaro anuncia no Twitter Ricardo de Aquino Salles para Meio Ambiente Anúncio foi feito na tarde deste domingo na conta oficial do presidente eleito

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, confirmou a escolha do advogado Ricardo Salles para ser ministro do Meio Ambiente. Ele informou a indicação através de publicação em sua conta oficial no Twitter. Após ser eleito, Bolsonaro cogitou extinguir a Pasta. Comunico a indicação do Sr. Ricardo de Aquino Salles para estar à frente do futuro Ministério do Meio Ambiente...