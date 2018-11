Política Bolsonaro anuncia general da reserva para Secretaria de Governo Carlos Alberto dos Santos Cruz chefiou missões da ONU no Haiti e no Congo

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) anunciou, na manhã desta segunda-feira, 26, o general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz para a Secretaria de Governo. Cruz foi comandante das forças da ONU no Haiti e no Congo pelas Forças Armadas Brasileiras. Ele despachará do Palácio do Planalto. Gostaria de comunicar a indicação do General-de-Divisão Carlos A...