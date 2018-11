Política Bolsonaro anuncia André Luiz de Almeida Mendonça na AGU Mendonça atuou em áreas de transparência e combate à corrupção em parceria com a Controladoria-Geral da União

O presidente eleito Jair Bolsonaro confirmou hoje (21) o nome do advogado André Luiz de Almeida Mendonça para a Advocacia-Geral da União (AGU). Na conta do Twitter, Bolsonaro se referiu ao novo ministro como “Mendonção” e o descreveu como sendo "advogado com ampla vivência e experiência no setor". Mendonça atuou em áreas de transparência e combate à corrupção em par...