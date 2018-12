Política Bolsonaro almoça com Silvio Santos em São Paulo Presidente eleito também fez novos exames e o procedimento cirúrgico que estava previsto para este mês, foi transferido para janeiro, mas o Bolsonaro já falou em adiá-lo novamente

O presidente eleito da República, Jair Bolsonaro (PSL), almoça na tarde desta quinta-feira, 13, com o empresário e apresentador Silvio Santos, dono do SBT, na casa dele no bairro do Morumbi, na zona oeste de São Paulo. O almoço não estava previsto da agenda do presidente eleito. Bolsonaro veio de Brasília pela manhã e fez uma consulta de rotina no Hospital Is...