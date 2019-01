Política Bolsonaro almoça com colegas de sua turma na Academia das Agulhas Negras Em seus compromissos oficiais, presidente tem priorizado os que envolvem militares

O presidente, Jair Bolsonaro, participou neste sábado (12) de almoço com colegas militares em Brasília. O presidente esteve com integrantes da turma de 1977 da Academia Militar das Agulhas Negras. Foi a turma da formação de Bolsonaro. O evento foi realizado no Clube do Exército. O almoço deste sábado não foi oficial e não constava na agenda pública divulgada pelo P...