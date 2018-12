Política Bolsonaro alega motivos médicos e cancela ida a evento da Força Aérea Presidente eleito ainda passará por uma nova cirurgia para retirar uma bolsa de colostomia

O presidente eleito Jair Bolsonaro usou no final da manhã desta sexta-feira, 7, sua conta no Twitter para justificar a ausência em uma cerimônia da Força Aérea que ocorre pela manhã em Pirassununga, cidade do interior de São Paulo. No microblog, Bolsonaro explicou que, por conta da extensa agenda que manteve nos últimos dias e do fato de ter tido poucas horas de sono, o...