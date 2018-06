O deputado Jair Bolsonaro (PSL-RJ) afirmou que pelo menos 20 parlamentares do MDB vão apoiar sua candidatura à Presidência da República. O partido tem como pré-candidato ao Planalto o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles.

Questionado pelo jornal O Estado de S.Paulo sobre quem são os apoiadores, Bolsonaro disse que ainda não poderia revelar nomes. Citou apenas o deputado Rogério Peninha, emedebista de Santa Catarina, entre eles.

Bolsonaro tem feito críticas ao governo Michel Temer. Em fevereiro, chamou de “política” a intervenção na segurança pública do Rio. “Temer já roubou muita coisa aqui, mas o meu discurso ele não vai roubar, não”, disse Bolsonaro na ocasião. O Planalto não comentou. Já Meirelles declarou, em abril, que a pré-candidatura de Bolsonaro traz “instabilidade”.

Além dos 20 políticos do MDB, segundo o presidenciável do PSL, outros 50 parlamentares já indicaram apoio à sua candidatura. Peninha confirmou que é um dos 20 parlamentares do MDB que apoiarão Bolsonaro. Segundo ele, o presidenciável tem ajudado na aprovação de seu projeto de lei de mudança do Estatuto do Desarmamento e tem viajado com ele para municípios de seu Estado.

“O Meirelles entrou há pouco tempo no MDB e não tem identificação conosco. Minha posição com todos os caciques do partido já está bem clara. Mal vejo o Meirelles. Prefiro apoiar quem realmente confio. Bolsonaro é corajoso e tem visão de País”, afirmou.

“Estamos falando com os parlamentares individualmente. Há deputados de vários partidos demonstrando apoio, como do PR, PROS e DEM. Só não teremos o apoio de nenhum partido da esquerda”, declarou Bolsonaro ao Estado.