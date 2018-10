Política Bolsonaro admite ir a debates no 2° turno Candidato do PSL à Presidência diz estar pronto para discussões, desde que não ocorra interferência externa, em referência à Lula, e afirma que “o PT dividiu o Brasil”

O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, disse ontem, que concorda em ir a debates “sem interferência externa”, referindo-se à suposta influência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na campanha de Fernando Haddad (PT). Ele afirmou ainda que num governo Haddad quem escolheria os ministros seria Lula.“Se for debate só eu e ele (Haddad), s...