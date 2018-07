Política Bolsonaro é oficializado candidato e fala que é o 'patinho feio' da eleição Pré-candidato da sigla à Presidência da República, ex-ministro afirmou que partido ainda negocia alianças

O Partido Social Liberal (PSL) oficializou neste domingo, 22, a candidatura do deputado federal Jair Bolsonaro à Presidência da República, em convenção nacional, no Rio de Janeiro, em meio a indefinições sobre o nome escolhido para compor a chapa no cargo de vice. Em seu discurso, Bolsonaro disse que não é o salvador da pátria e que sabe que está causando desconforto n...