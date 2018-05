Política Bolsonaro é o mais lembrado em debates na web sobre a greve Quem mais se aproximou da performance de Bolsonaro foi Manuela DÁvila (PCdoB) com 16 mil interações nas páginas oficiais de campanha

O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) foi o mais lembrado pelas redes sociais no quinto dia de paralisação dos caminhoneiros. Segundo a agência Bites, que analisa e interpreta as movimentações do mundo digital, o deputado foi o pré-candidato mais citado no Twitter. Nos seus perfis oficiais no Twitter e Facebook, ele publicou 14 posts sobre o tema e conseguiu 72 mil...