Pesquisa boca de urna divulgada pelo Ibope neste domingo, 18, indica empate técnico no limite da margem de erro entre Eduardo Leite, do PSDB e José Ivo Sartori, do MDB, pelo governo do Rio Grande do Sul. Os dados mostram o candidato Eduardo Leite (PSDB) com 52% dos votos válidos, enquanto o adversário, José Ivo Sartori (MDB), tem 48%. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos para mais ou para menos.

Brancos, nulos e indecisos totalizaram 11% dos votos. A pesquisa foi realizada hoje e ouviu 2.600 eleitores. A pesquisa foi registrada no TRE-RS com o número RS-09432/2018 e no TSE com o número BR-06971/2018.



Ocorrências - A Brigada Militar do Rio Grande do Sul informou que uma pessoa foi detida neste domingo de votação, enquanto quatro termos circunstanciados foram assinados, um em Capão da Canoa, litoral norte do Estado, por violência; outro em Santo Ângelo, por violação de sigilo de voto e por boca de urna em Capão do Leão e na capital gaúcha. Também em Porto Alegre, uma pessoa foi detida por agredir um mesário.



A Polícia Civil do Estado informou mais três casos, sendo um por boca de urna em Torres. Em Barra do Guarita, houve um caso não confirmado de transporte irregular de eleitores.