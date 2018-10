A pesquisa de boca de urna realizada pelo Ibope neste domingo, 28, indica vitória de Romeu Zema (Novo) em Minas Gerais. Os dados mostram o candidato com 66% dos votos válidos, enquanto o adversário, Antonio Anastasia, tem 34%. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos para mais ou para menos.

Acompanhe em tempo real a apuração das eleições 2018 pelo O POPULAR

Brancos, nulos e indecisos totalizaram 13% dos votos. Foram entrevistadas 3.200 pessoas. A pesquisa foi registrada no TRE-MG com o número MG-01759-2018 e no TSE com o número BR06445/2018.