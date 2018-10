Política Boato no WhatsApp cita valores errados de gastos de campanhas de Bolsonaro e Dilma Rumor diz ainda que médicos da Santa Casa agradeceram doação de restos da campanha do PSL; instituição negou que tenha recebido valores

Uma corrente divulgou números errados sobre os gastos de campanha de Jair Bolsonaro (PSL) durante as eleições de 2018 e de Dilma Rousseff (PT) em 2014. A mensagem enganosa aumenta em R$ 14 milhões as despesas declaradas pela petista e reduz em R$ 750 mil as do presidente eleito. A corrente também faz referência a uma doação inexistente à Sant...