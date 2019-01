O leilão de dois veículos de uso do governador para doação ao Hospital Materno Infantil (HMI) foi marcado para o dia 15 de fevereiro. De acordo com o edital da Secretaria de Gestão e Planejamento, os lances mínimos são de R$ 120 mil e R$ 207,1 mil, totalizando R$ 327 mil nos dois carros.

No dia 10, o governador Ronaldo Caiado (DEM) entregou simbolicamente as chaves dos dois veículos "de luxo" à direção do hospital, alegando que acabaria com "mordomias e privilégios". Eles eram utilizados em ocasiões especiais, como visitas de autoridades, na gestão anterior. A dívida do governo com o HMI era de R$ 38 milhões.

De acordo com o edital, os veículos são um Hyundai Centenial45TOP, modelo 2011, e um Hyundai Equus VS460 modelo 2013.

