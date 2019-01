Política Bivar nega ‘toma lá da cá’ em apoio Presidente do PSL confirma que foram negociadas posições estratégicas em caso de eleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ)

O presidente nacional do PSL, Luciano Bivar (PE), negou que houve o chamado “toma lá da cá” na consolidação do apoio do partido à candidatura de Rodrigo Maia (DEM-RJ) para a presidência da Câmara. Mesmo assim, Bivar confirmou que foram negociadas posições estratégicas para o partido de Jair Bolsonaro, caso Maia seja reeleito.A chefia da Comissão de Cidadania e Justiça...