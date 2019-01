Política Bivar lança Major Olímpio à presidência do Senado Major Olímpio diz que Câmara e Senado precisam ter 'novos presidentes'

O presidente do PSL, o deputado eleito Luciano Bivar, lançou o senador eleito Major Olímpio como candidato à presidência da Casa. Olímpio, por sua vez, diz que ainda está avaliando. "Fui intimado pelo Bivar durante a posse. Ele realmente me veio com essa proposta e eu pedi para refletir. É o que mais eu tenho feito nas últimas 24 horas, estamos ponderando a situação", d...