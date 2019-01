Política Beto Richa tentou convencer corretor a não revelar R$ 1,4 mi ‘por fora’, diz Lava Jato Tentativa de obstrução da investigação é um dos motivos da ordem de prisão do ex-governador do Paraná, na Operação Integração, fase 58 da Lava Jato, deflagrada nesta sexta, 25

A força-tarefa do Ministério Público Federal na Operação Lava Jato afirma que a prisão do ex-governador do Paraná Beto Richa (PSDB) ‘se mostrou imprescindível em razão da recente tentativa comprovada de obstrução das investigações pelos envolvidos’. Segundo os procuradores, o tucano tentou influenciar o depoimento de um corretor de imóveis para não revelar pagamentos e...