Política Bens de Sérgio Cabral vão a leilão novamente nesta quinta Na última oferta, em 4 de setembro, foram vendidos apenas um jet-ski e um jet-boat

Os bens do ex-governador Sérgio Cabral apreendidos pela Justiça Federal no Rio de Janeiro serão leiloados novamente amanhã (13), após a última oferta, em 4 de setembro, ter vendido apenas um jet-ski e um jet-boat. O leilão será no auditório da Justiça Federal, no centro do Rio. A determinação para a venda é do juiz Marcelo Bretas, titular da 7ª Var...