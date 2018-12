Política Benjamin Netanyahu confirma presença na posse de Bolsonaro Participação havia sido posta em dúvida por causa da crise política em Israel

A Embaixada de Israel em Brasília confirmou a presença do primeiro- Netanyahu na posse do presidente eleito Jair Bolsonaro, em 1º de janeiro, após o compromisso ter sido colocado em dúvida por conta da crise política no país judeu. Segundo a sede diplomática, Netanyahu se reunirá com Bolsonaro nesta sexta-feira (28), no Rio de Janeiro, e participará da cerimô...