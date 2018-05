Política Benedito Torres é eleito presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais Procurador-geral de Justiça de Goiás, Torres reforçou o compromisso de trabalhar para manter o MP unido

O procurador-geral de Justiça de Goiás, Benedito Torres Neto, foi eleito na manhã desta terça-feira (22) presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG). A reunião ordinária foi realizada na sede do Ministério Público do Trabalho, em Brasília. Ele foi eleito por aclamação para mandato de um ano, período durante o qual deve enfrentar a escassez de recursos p...