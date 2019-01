Política Bebianno: Reforma da Previdência pode ser fatiada por questão estratégica Segundo o futuro ministro da Secretaria-Geral, o texto da reforma ainda está sendo discutido e há questões políticas envolvidas

Demonstrando que ainda não há um entendimento no governo Jair Bolsonaro sobre a melhor forma de encaminhar a reforma da Previdência ao Congresso, o futuro ministro da Secretaria-Geral, Gustavo Bebianno, disse que a proposta pode ser "fatiada" por uma questão estratégica. "Estrategicamente é o mais provável", afirmou ao chegar no Palácio do Planalto para a cerimônia d...