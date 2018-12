Política Bebianno diz que não haverá espaço no governo Bolsonaro para quem não for ficha limpa Declaração foi feita em resposta a questionamentos sobre a situação do indicado ao Ministério do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que foi condenado em primeira instância por improbidade administrativa

O futuro ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, afirmou nesta quinta-feira, 20, que no governo não haverá espaço para quem não tiver ficha limpa. A declaração foi feita na sede do governo de transição, em Brasília, em resposta a questionamentos sobre a situação do indicado ao Ministério do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que na q...