Política Base vota contra agenda econômica Estratégia é jogar no colo de Temer a responsabilidade de comprar a briga por meio dos vetos, que muitas vezes acabam derrubados

Com a proximidade das eleições, a base aliada do governo no Congresso passou a apoiar medidas que vão contra os interesses da área econômica, mas que rendem dividendos durante a campanha. Parlamentares do MDB, partido do presidente Michel Temer, apoiaram desde a derrubada dos vetos aos programas de parcelamento de débito tributário até o restabelecimento de benefícios p...