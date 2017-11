Base vê cenário ainda incerto para aliança

Embora o Planalto defenda candidatura única em 2018, a maioria das siglas da base aliada vê um cenário ainda incerto e evita se comprometer com os nomes colocados. Há dirigentes que falam em candidatura própria e até em apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No cenário atual, os partidos de centro trabalham entre os cotados com os nomes do governa...